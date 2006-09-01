Заготовки на зиму станут дешевле

С 1 сентября комитет по труду и социальной защите населения Мингорисполкома начинает выплачивать малоимущим гражданам денежные пособия для заготовки сельскохозяйственной продукции.Выплаты получат более восьми тысяч минчан. На помощь в размере 30% бюджета прожиточного минимума, - около 50 тысяч рублей, - могут рассчитывать неработающие инвалиды первой и второй группы. А также минчане, состоящие на обслуживании в отделении социальной помощи на дому, размер пенсии которых ниже бюджета прожиточного минимума и дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.