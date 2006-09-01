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День знаний отмечали во всех вузах страны

01 сентября 2006 14:16
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В Белорусском национальном техническом университете 2 сентября впервые сядут за парты около семи тысяч студентов-первокурсников. Это почти на тысячу больше, чем в прошлом году.

16 факультетов страны предложили образование по 75 специальностям. С каждым годом количество абитуриентов увеличивается. Многие нынешние студенты свободно владеют иностранными языками и компьютером. И уже со следующего года в БНТУ появится новая специальность.  

:В Белорусской государственной академии музыки 1 сентября чествовали народного артиста СССР Виктора Ровду и выдавали дипломы магистрантам. В этом году без экзаменов сюда поступило 16 человек из 212. Первокурсником стал и вундеркинд Владислав Плиговка. В семнадцать лет он первым в мире исполнил  детский альбом Чайковского, а к двадцати годам стал лауреатом 15 международных конкурсов. Виктор - победитель самого престижного международного  конкурса баянистов-аккордеонистов в Германии.

Белгосуниверситет через три года по числу студентов сможет достигнуть европейского уровня. В главном вузе страны будет обучаться свыше 25 тысяч  человек. Сейчас в БГУ получают образование более 21 тысячи студентов. В конце будущего года будет введен в эксплуатацию новый учебный корпус по улице Кальварийской, в котором разместится ряд гуманитарных факультетов, а в начале 2008-го - здание факультета международных отношений. Кроме того, университет приступает к капитальному ремонту одного из общежития  и строительству нового здания.

# общество

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