Почему многодетные семьи агрогородка Большевик 2 года не могут дождаться электричества?

Новости Беларуси. Три многодетные семьи агрогородка Большевик Минского района несколько лет не могут электрифицировать свои новостройки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Проблемы начались с того, что их участки – это уплотнение уже существующего агрогородка. Кто должен разрабатывать проект проведения коммуникаций и за чьи деньги – не понятно.