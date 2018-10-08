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Движение транспорта на улице Ульяновская остановлено

08 октября 2018 19:14
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Новости Беларуси. Движение запрещено. Из-за ремонта трамвайных путей в районе вокзала участок дороги на улице Ульяновская перекрыли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Движение транспорта на улице Ульяновская остановлено-1

Автобусы маршрута №901 до завершения ремонта будут останавливаться на временно оборудованной площадке. Ранее предполагалось завершить работы в первых числах месяца, однако сроки ремонта продлили до 1 ноября.

Участок модернизируют с использованием современных технологий, здесь укладывают бесшпальные пути. Привычный маршрут транспорт возобновит 14 октября.

# Дорожное движение # общество # Фотофакт

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