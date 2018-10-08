Движение транспорта на улице Ульяновская остановлено

Новости Беларуси. Движение запрещено. Из-за ремонта трамвайных путей в районе вокзала участок дороги на улице Ульяновская перекрыли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автобусы маршрута №901 до завершения ремонта будут останавливаться на временно оборудованной площадке. Ранее предполагалось завершить работы в первых числах месяца, однако сроки ремонта продлили до 1 ноября.

Участок модернизируют с использованием современных технологий, здесь укладывают бесшпальные пути. Привычный маршрут транспорт возобновит 14 октября.