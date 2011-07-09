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Вокзал и Серебрянку в Минске свяжет новый трамвайный маршрут

09 июля 2011 11:20
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В столице будут активнее развивать электрический транспорт. Причем не только подземный.

Кроме запланированной третьей ветки метро в Минске в ближайшие годы появится и новый трамвайный маршрут. Он пройдет по улице Тростенецкой и свяжет Серебрянку с вокзалом. Это поможет в решении проблемы пробок, сократит топливные расходы и сделает воздух чище, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт связи»:
С учетом того, что сегодня идет направление на строительство атомной электростанции, у нас появится свое электричество. Поэтому мы рассматриваем перспективы развития в Минске электрического транспорта. Но для этого надо строить обособленные пути, как во всем мире. Этот путь должен быть закрытый. И скорость может достигать на нем 40 км/ч.

# общество

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