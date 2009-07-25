Дом Москвы в Минске

Маленький уголок российской столицы в центре белорусской — Дом Москвы открылся в Минске. (ВИДЕО)

Московская архитектурная классика в минском исполнении. Именно таким это здание задумал автор проекта – Юрий Григорьев.

Академик архитектуры Юрий Пантелеймонович частенько наезжает в Минск. Все-таки 12 лет был главным архитектором белорусской столицы.

— Полжизни здесь прожил... Когда я бываю в Минске, я восхищаюсь тем, как мои коллеги здесь работают. Чистый город, — Юрий Григорьев, первый заместитель главного архитектора Москвы.

Офис, мини-отель, конференц-зал – здание классическое с виду, исключительно прагматичное внутри. Российских бизнесменов здесь ждут с дня на день.

Символический ключ хозяевам Дома Москвы сегодня вручали вице-мэры белорусской и российских столиц Николай Ладутько и Владимир Ресин. Оставив свои подписи в Книге Почетных гостей, они с удовольствием поделились впечатлением от увиденного и тут же начали строить планы на будущее.

— Какое у меня может быть настроение, кроме приятного? Мы приятно удивлены, что за короткий срок белорусские и российские строители смогли сделать это. Теперь из этого надо сделать центр наших взаимодействий, —Владимир Ресин, заместитель мэра Москвы.

Культурно-деловое сотрудничество российские инвесторы намерены дополнить банковским взаимодействием: белорусско-российская делегация с Дома Москвы плавно переместилась на переговоры в банк с соответствующим названием двух столиц.

Дружить столицами намерены и дальше: московская мэрия сейчас разрабатывает несколько инвестпроектов, намерена вложить средства в строительство центра Минск-сити и заняться жилищным строительством.

— В перспективе вместе с белорусскими товарищами мы реализуем два крупных жилых микрорайна и крупнейший в Европе деловой центр Минск-сити, — Владимир Ресин, заместитель мэра Москвы.