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Кто такие нарциссы и как их распознать? Пообщались с психологом

19 мая 2026 09:03
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Кто такие нарциссы и как их распознать? Пообщались с психологом-1

Юлия Чернышенко, психолог:
Сегодня понятие абьюзера заменилось понятием нарцисса. Я думаю, что вы это уже заметили и слышите со всех источников. Давайте разбираться, кто такие нарциссы и насколько же они страшны. 

Начнем с того, что черты нарцисса есть в каждом из нас, потому что есть три понятия, которые стоит разграничивать. Такие как нарциссическая защита, нарциссическая личность и нарциссическое расстройство. 

Нарциссическая защита – это основа для обеспечения жизнедеятельности человека. Младенец первые три месяца вырабатывает нарциссическую защиту для того, чтобы выживать в этом мире. Она звучит так: как же прекрасен я в этом прекрасном мире. 

Есть понятие нарциссической личности, и оно звучит примерно так: какой же я прекрасный, и я единственная прекрасная в этом мире. Думаю, что вы видите разницу. 

Нарциссическая личность формируется посредством слишком большой критики по мере формирования ребенка либо полностью отсутствия критики. 

Нарциссическое расстройство, оно звучит следующим образом: какой же я прекрасный в этом мире, я единственное прекрасное, что есть в этом мире. И все остальное должно быть уничтожено. Вот это нарциссическое расстройство. 

Подробности в видео

# Психология

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