В Беларуси прошли выпускные вечера

Во взрослую жизнь в этом году шагнули более 90 тысяч юношей и девушек.

Это магия предвыпускного драйва. Квартира превращается в дизайн-студию, подруги – в профессиональных стилистов. Каждый совет профи – на вес золота. Ошибки в образе категорически недопустимы.

Как перед первым модельным показом – признается Анастасия Ворушило. Давно привыкшая к экспромту имидж-шоу, к своему главному выпускному – дефиле – леди подиума готовится с особенным волнением. Впереди – самый строгий кастинг. И на этом итоговом фэшн-шоу важнее нечто большее, чем исключительный макияж.

На школьных двориках, как на элитных презентациях. Дамы – в нарядах "от кутюр", кавалеры – с королевскими букетами. В то же время, в кулуарах альма-матер – организационный бум. На итоговом, неформальном, педсовете главное – ничего не упустить из виду.

Школа – как семья. И каждый классный руководитель, как многодетный родитель, уже почти своих детей отпускает с тревогой за их будущее. Грамоты детей – слезы счастья родителей. 11 лет на пути к мечте. И вот он – аттестат отличных результатов.

