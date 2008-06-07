В Могилевской области медики агитируют за здоровый образ жизни на байдарках

Врачи Быховской районной больницы устроили агитационный марш-бросок по реке Друть. На три дня они сменили белые халаты на рюкзаки, и кабинеты на палатки.



Отбор в команду байдарочников был довольно жестким. Никто из 14 участников сплава не курит и спиртным не злоупотребляет. А главное -каждый из них выходные проводит не на диване, а в активном отдыхе.



Полсотни километров водного пути лишь на первый взгляд - простая задача. На воде километраж умножается в несколько раз. Но в том, что за три дня похода, здоровья прибавится на месяц вперед, не сомневается никто.



Уже в начале пути, участники сплава открыли для себя еще одну любопытную деталь. Кроме физкультурно-оздоровительного аспекта, их поход имеет еще и экскурсионную. Не зря по реке Друть пролегает туристический маршрут.