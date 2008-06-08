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В Несвиже прошел Минский областной форум выпускников гимназий, лицеев и средних школ

08 июня 2008 13:48
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Здесь собрались выпускники столичной области, их родители и педагоги. На Ратушной площади напутствовали выпускников и чествовали лучших. В нынешнем году в столичном регионе 323 медалиста. Театрализованное шествие, концерт оркестров старинной белорусской музыки, дискотека – далеко не полный перечень развлекательной программы. Кроме того, все желающие смогли поучаствовать в экскурсиях по древнему городу, прокатиться на паровозе или старинном экипаже.
# общество # Выпускной в Беларуси

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