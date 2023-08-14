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В Беларуси прошли плановые работы по обновлению информационной системы таможенных органов

14 августа 2023 07:23
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Новости Беларуси. О работах по обновлению информационной системы таможенных органов предупреждает Государственный таможенный комитет. Они проходили утром 14 августа до 9:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси прошли плановые работы по обновлению информационной системы таможенных органов-1

Обновление системы отслеживания и мониторинга грузоперевозок является плановым. В таможенных органах просят учитывать данную информацию при осуществлении перевозок с применением навигационных пломб. А они, напомним, используются в частности при ввозе в Беларусь с территорий Латвии, Литвы и Польши товаров автомобильным транспортом. Сегодня каждые сутки применяется около 1,5 тысячи пломб. Одновременно ответственные службы контролируют примерно 4 тысячи транспортных средств с такими устройствами.

# Таможня Беларуси # общество # Фотофакт

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