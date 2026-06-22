Брестские таможенники пресекли попытку ввоза кокаина: служебная собака указала на запрещенное вещество

В пункте пропуска «Брест» таможенники задержали 31-летнего пассажира рейсового автобуса, который пытался ввезти в Беларусь кокаин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следуя по «зеленому коридору», мужчина заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию, а также запрещенных или ограниченных к перемещению предметов.

Наталья Грабинская, главный инспектор Брестской таможни:

Об этом он заявил устно при прохождении таможенного контроля. В зале таможенного оформления эту информацию опровергла служебная собака, указав своим поведением на возможное наличие у мужчины наркотиков. При дальнейшем досмотре в чемодане пассажира был обнаружен лекарственный флакон, в котором находился сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество содержит особо опасное наркотическое средство – кокаин. За незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в отношении белоруса Брестской таможней возбуждено уголовное дело.

Отметим, санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание – это лишения свободы сроком до 10 лет.