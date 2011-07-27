В Беларуси прогремят грозы, возможен град

«Белавиа» договорилась о сотрудничестве с Бельгийской железной дорогой – экономия для белоруса

Оформив единый электронный авиабилет, пассажир может по прилету в Амстердам пересесть на любой поезд в пределах Бельгии без покупки дополнительного железнодорожного билета. К примеру, путь из столицы Голландии до Брюсселя на новом высокоскоростном поезде займет всего час двадцать минут.