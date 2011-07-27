В Беларуси прогремят грозы, возможен град

Оформив единый электронный авиабилет, пассажир может по прилету в Амстердам пересесть на любой поезд в пределах Бельгии без покупки дополнительного железнодорожного билета. К примеру, путь из столицы Голландии до Брюсселя на новом высокоскоростном поезде займет всего час двадцать минут.
Жаркая погода толкает минчан на пляжи, а корреспондентов на тематический опрос.
Дипломы в доме Артёма Жука складывать уже просто некуда. Стены, полки, папки – хранители памятных наград разных лет. Вот и накануне коллекция пополнилась пока самым заветным дипломом – с международной олимпиады по математике, проходившей в Голландии.
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