Прямой эфир

В Беларуси прогремят грозы, возможен град

27 июля 2011 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ветер местами усилится до 15-20 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 29-ти, на востоке до плюс 30-33.
# общество # Погода # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
27 июля 2011 07:32

«Белавиа» договорилась о сотрудничестве с Бельгийской железной дорогой – экономия для белоруса

26 июля 2011 20:18

Опрос. Как минчане оценивают состояние столичных зон отдыха?

26 июля 2011 19:52

С очередной международной олимпиады по математике белорусские школьники вновь вернулись с медалями