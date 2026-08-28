В Беларуси продолжаются сборы с гражданами из числа специалистов сельхозпредприятий

В Беларуси продолжаются сборы с гражданами из числа специалистов сельскохозяйственных предприятий. В учебном центре воинской части транспортных войск с ними проходят тактико‑специальные занятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники сбора осваивают навыки, необходимые для действий в условиях, максимально приближенных к боевым: отрабатывают вопросы тактической, огневой и инженерной подготовки, а также тактической медицины. Мероприятия проходят по поручению Президента Беларуси.

Данила Мороз: За неделю произошло много таких тренировок оборонного характера, как стрельбы, метание гранат, перетаскивание раненого товарища. Разобрали некоторые тактики военные. Групповые занятия помогают нам ближе с коллективом сплотиться, и мы как-то вместе находим общий язык.

Сергей Федорук, заместитель начальника школы – начальник учебного отделения: Как только мы поставили их в строй, определили задачи, назначили их старшими в каждой подгруппе, настроение у них сразу стало боевым. С большим энтузиазмом они приступили к выполнению задач, особенно в том, что касается боевой подготовки. Потому что кто-то из них этим никогда не занимался, а кто-то просто вспомнил то, что было у него до этого.

Андрей Романеня, первый заместитель начальника департамента – начальник 1‑го управления департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Беларуси:

По-другому осмысливают жизнь, скажем так. Многие говорят спасибо, что армия научила дисциплине, они намного стали ответственнее. На выходе из этих сборов, я думаю, это оценят и те руководители, которые отправили их сюда, – то, что армия внесла достойную лепту в их воспитание как граждан Республики Беларусь.

После завершения интенсивного курса подготовки на полигонах планируется задействовать участников сборов для выполнения учебно‑боевых задач и несения дежурств.