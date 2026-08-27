«Я не поверил»: Лукашенко поделился результатами направления нерадивых сельхозработников в армию

Должно быть честно и справедливо: Александр Лукашенко обозначил главный принцип работы инвесторов в АПК. В ходе совещания по отдельным вопросам социально‑экономического развития особое внимание было уделено модернизации сельского хозяйства Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для региона ранее утвердили четкий антикризисный план: от точечного финансирования до серьезных кадровых перестановок. Стратегия проста: отстающие хозяйства передают сильным собственникам. Так, Оршанский мясокомбинат перешел под контроль агрокомбината «Дзержинский». Ряд сельхозорганизаций закреплен за холдингом «Савушкин продукт». Кроме того, заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного его развития. Позиция Президента – передавать отстающие предприятия готовы только под реальные бизнес‑планы и гарантированные инвестиции. «Продавать как свои»: Лукашенко предупредил об ответственности за продажу предприятий.

Без внимания не осталась и дальнейшая судьба агропромышленного комплекса Дубровенского района. Правительство совместно с Витебским облисполкомом предложили передать 10 местных хозяйств, а также предприятие «Витебский бекон» под управление группы компаний «Серволюкс». Условия работы с инвестором должен отрегулировать новый Указ Президента. Также на совещании Александр Лукашенко коснулся новой практики, внедренной по его поручению в период уборочной кампании. Речь идет о направлении недобросовестных работников АПК на военные сборы. Такой подход себя полностью оправдал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Некоторые так – «хи-хи, ха-ха» – восприняли, когда я сказал на селекторном совещании: нерадивых, алкашей и прочих, не желающих работать на земле, в уборку – на «фронт». В Беларусь, в армию, в силы специальных операций, на границу – к Крупко и Пархомчику, Хренин – ответственный. Что вы думаете? Я думал, там тысячи будут, 500 человек. Они таких нашли, с вашей помощью, губернаторов. Призвали. Спрашивал у Хренина уже дважды, он мне докладывал: как они? Он говорит: «Александр Григорьевич, нет вопросов». Я не поверил, говорю: «Перепроверь, ты сам посмотри». Еще раз через неделю спрашиваю. Он мне: «Александр Григорьевич, разрешите поощрить». Говорю: «Ты что, с ума сошел? Это ж пьяницы, такие-сякие…» Лица светлые, работают, исполняют все, что офицер скажет. Ну никаких претензий. Я говорю: «Ты еще раз посмотри, ошибемся». А говорят, что армия – это не лагерь для воспитания, как Вольфович сказал. Да, это не лагерь, но школа воспитания очень хорошая. Нормальные мужики. Прошли подготовку. Я ему говорю: «Всем оружие как военным. Переодеть, побрить, подстричь». Мы же призывались в армию. Боевое слаживание, все сделали по последним стандартам. Вот тебе и пьяницы, такие-сякие. Стоит вопрос: так они пьяницы или мы бездельники?