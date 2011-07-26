Велопробег в Минске стартует в 16.00 возле «Белэкспо»

Экологический велопробег пройдет сегодня в Минске. Акция призвана обратить внимание на проблемы изменения климата, а также необходимость энергосбережения. Присоединиться к ней могут все желающие. Велопробег стартует в 16.00 возле «Белэкспо» и будет следовать вдоль Комсомольского озера, станции метро «Немига» до парка Горького. После спортивной части на центральной площадке парка пройдет «Праздник энергосбережения». В программе - конкурсы, граффити мелками на асфальте, демонстрация современных технологий и альтернативных источников энергии, а также оборудования, работающего на солнечных батареях.