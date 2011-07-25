Прямой эфир

Опрос. Легко ли ориентироваться в Минске? Мнение жителей города

25 июля 2011 19:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня мы узнали у минчан, легко ли ориентироваться в столице?Корреспонденты программы «Столичные подробности» узнали у жителей Минска, легко ли ориентироваться в столице.
# общество # Опрос минчан

Другие новости рубрики

Все новости
25 июля 2011 19:00

День открытых дверей в одной из пожарных частей Минска

25 июля 2011 18:28

Из-за отключения двух подстанций 25 июля центр Минска на несколько часов остался без электричества

В Пинском кафедральном костеле простились с кардиналом Казимиром Свёнтэком
25 июля 2011 18:04

В Пинском кафедральном костеле простились с кардиналом Казимиром Свёнтэком