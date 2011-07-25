Опрос. Легко ли ориентироваться в Минске? Мнение жителей города

В свой профессиональный праздник минские и республиканские службы МЧС устроили день открытых дверей.
Свет пропал частично на улицах Бровки, Платонова и проспекте Независимости. Подача энергии прекратилась около пяти вечера.
Служба длилась более двух часов. Затем процессия направилась к крипту, который был создан по инициативе епископа. Здесь и будет покоиться гроб с телом кардинала.
22 сентября 2026 20:06
22 сентября 2026 20:04
22 сентября 2026 18:37
22 сентября 2026 18:15
22 сентября 2026 18:08
22 сентября 2026 17:59
22 сентября 2026 17:57
22 сентября 2026 17:54