В Беларуси появится диск творчества заключенных

О чём поют за колючей проволокой: запись авторских работ финального этапа песенного конкурса прошёл в Гомельской женской колонии.

«Сердце обязательно станет добрее» — в этом убеждены идейные вдохновители одноимённого творческого проекта. Волонтёры БРСМ и Департамент исполнения наказаний МВД Беларуси решили совместно искать таланты, в местах не столь отдалённых. В конкурсе уже определены победители в мужских исправительных учреждениях. Запись авторских работ финального этапа песенного конкурса сегодня прошёл и в Гомельской женской колонии.

К конкурсу о котором объявили всего четыре месяца назад 19-летняя Наталья Тулинова решила написать свою первую в жизни песню. До освобождения всего полгода: вся жизнь впереди, и почему бы не начать её на сцене.

Андрей Третьяков, заместитель начальника управления организации исправительного процесса Департамента исполнения наказания МВД Республики Беларусь:

Департамент ставит цель через творчество дать возможность заключённым переоценить свои жизненные позиции и, главное, исправиться.

В отличие от Натальи, Ольге Рассказовой исправляться предстоит ещё долгие 8 лет. Случай и приговор суда заставили раскрыться забытый с детства талант. Спеть Ольге действительно есть о чем: непростая жизнь и надломленная судьба — богатая почва для творчества.

Ольга представила на суд жюри сразу 4 свои работы. Стили самые разнообразные: от почти роковых вариаций до психоделического фолка. Такой серьёзный подход к конкурсу был неожиданным даже для его организаторов: оказалось шансону в исправительных учреждениях предпочитают мелодичность и душевные тексты.

Анатолий Денисов директор радиостанции:

Действительно, они очень талантливы, поют очень хорошо. У нас профессиональные артисты так не поют. И тексты очень глубокие, не про мобильные телефоны и юбчонки.

В конкурсе в целом по стране приняли участие свыше 50 авторов из 35 исправительных учреждений страны. Уже через месяц диск с 18 лучшими песнями появится в продаже. Ротировать в своём эфире победителей обещают и белорусские радиостанции. Идея найти таланты в местах заключения себя оправдала.

Главное, что показывают девушки своим творчеством, это то, что под каждой синей казённой телогрейкой бьётся чуткое и доброе сердце матери, жены, сестры.