Пармезан по-белорусски

Сыроделы из Франции и Голландии готовы приехать в Беларусь для того, чтобы поделиться с отечественными специалистами современными технологиями и секретами профессионального мастерства. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Семен Шапиро.

По его словам, сейчас активно обсуждается необходимость как улучшения качества производимых в Беларуси сыров, так и расширения ассортимента этого вида продукции. Если в республике производятся, например, Российский и Пошехонский сорта сыра 40-дневного созревания, то французские или голландские сорта сыров, которые созревают 3 года, приходится исключительно импортировать, сообщает БЕЛТА.

В связи с этим Минсельхозпрод обратился к представителям Беларуси за рубежом с просьбой оказать содействие в приглашении специалистов, которые могли бы обучить белорусские кадры этим технологиям. «Уже пришли первые предложения из Франции, Голландии о том, что такие специалисты готовы приехать и обучить наших сыроделов современным технологиям», - отметил Семен Шапиро.