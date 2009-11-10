Михаилу Калашникову — 90 лет

Имя Михаила Калашникова стоит наряду с такими легендарными изобретателями, как Кольт и Браунинг.

Одноименный автомат был изобретен еще в 1947 году. За это время первую модель постоянно совершенствовали, и не так давно «калашников» был занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое распространенное стрелковое оружие. А по версии одного из авторитетных французских журналов, советский АК обошел атомное оружие и космические технологии, заняв первое место в списке самых значимых изобретений ХХ века.

С юмором, бодро — как в бой. В свои десять лет, которых не хватает до ста, он под прицелом камер поражает положительным зарядом сердца миллионов. Такой закалке только завидовать. Доктор технических наук, дважды Герой Соцтруда, лауреат многочисленных премий – все его регалии можно еще долго перечислять. Но в первую очередь Михаил Калашников – изобретатель.

Фамилия «Калашников» уже стала брендом. С согласия ее обладателя в мире под таким названием массово выпускают зонты, ножи, швейцарские часы. А в Петербурге недавно начали разливать для англичан одноименную русскую водку. Но все же главный бренд самого изобретателя — автомат. Он по-прежнему универсален: является эталоном надёжности и простоты обслуживания.

Автомат Калашникова, пожалуй, самое знаменитое оружие на планете. По приблизительным подсчётам, всего в мире существует около 105 миллионов экземпляров различных его модификаций. АК состоит на вооружении в более чем 50 странах мира. И Беларусь не исключение. Об этом еще четыре года назад напомнил сам Михаил Тимофеевич. Он, как раз, посещал международную военную выставку в Минске.

В 50-х прошлого века лицензии на производство АК были переданы СССР 18 странам, тогда же еще 11 государств развернули нелицензированный выпуск. Сейчас количество подпольных цехов по сбору кустарного «калаша» и вовсе не поддается счету. Клоны АК появляются в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Польше, Болгарии. Автомат настолько популярен, что в некоторых «горячих» странах порой стоит дешевле продуктов первой необходимости.

Юрий Захилько, заместитель начальника кафедры огневой подготовки Военной академии Республики Беларуси:

Он используется в любых климатических условиях, не боится ни пыли, ни грязи. Надежен в эксплуатации, что во время боевых действий спасало жизни многим.

Импровизированные военный баталии: компьютерный класс заменяет выезды на полигон. Это находка, конечно, уже не Калашникова, а современных военных программистов. На каждом АК-74 лазерный луч, который, как и настоящий выстрел попадет в соответствии с меткостью. Это экономия патронов и времени.

Незаменим этот автомат и в компьютерных геймах: стратегиях и «стрелялках». Он на вооружении практически во всех играх жанра 3D-шутер. А в Мозамбике и Зимбабве АК – в центре гербов этих стран. В Африке же в честь легендарного автомата даже дают детям имя Калаш.