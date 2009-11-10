Хлеб с кокаином не спас от разорения

Владельцы пекарни в итальянском Турине были арестованы за наркоторговлю.

51-летний Микаланджело Алессо и 22-летний Алессандро Манчино продавали в магазинчике при пекарне кокаин, который они прятали между булками.

Пекари утверждают, что раньше занимались честной торговлей, однако в условиях, близких к банкротству, стали искать новые способы привлечь покупателей.

По словам арестованных, расширение ассортимента хлебобулочных изделий не помогло увеличить оборот пекарни, поэтому владельцы были вынуждены заняться наркоторговлей.

Lenta.ru отмечает, что полиция обратила внимание на деятельность магазина, поскольку к нему выстраивались подозрительно длинные очереди.