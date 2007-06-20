Нерадивые, но трудоспособные

Коллегия ГУВД Мингорисполкома рассматривает вопросы розыска и трудоустройства нерадивых родителей. С начала года в районные управления внутренних дел поступило более 1.800 постановлений судов о трудоустройстве лиц, обязанных возмещать расходы государства по содержанию несовершеннолетних детей, около половины из них не трудоустроены. Около 200 человек из этой категории не могут быть трудоустроены по ряду объективных причин - некоторые из них находятся в местах лишения свободы, кто-то в отпуске по уходу за другими детьми, кто-то признан нетрудоспособным.