Жатва на пике: в Беларуси намолочено более 3 млн тонн зерна с учетом рапса

Жатва выходит на пиковые темпы: в погожие дни аграрии убирают по 6-8 % нового урожая – именно такой ритм был обозначен на селекторном совещании главой государства. Среди комбайнеров и водителей уже не только тысячники и двухтысячники – появились и трехтысячники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оперативным данным на 29 июля, намолочено 3 миллиона 22 тысячи тонн зерновых с учетом рапса – на миллион тонн больше, чем год назад на эту же дату. Есть 3 млн! Белорусские аграрии убрали треть хлебной нивы – первые герои нового урожая. В стране идет массовая уборка поспевших хлебов. Влажность зерна пока повышенная, но темпы позволяют одновременно вести уборку озимого рапса, теребление льна и заготовку кормов вторым укосом. Белгидромет прогнозирует улучшение агрометеоусловий: в ближайшие дни повышение температурного режима ускорит созревание и просыхание зерна, что позволит хозяйствам работать стабильнее и без лишних простоев.

В Минской области традиционно в лидерах южные районы. Темп уборки ежедневно нарастает. Так, в сельхозпредприятии «Кухчицы» Клецкого района в этом сезоне под зерновые отвели более 1600 гектаров. Несмотря на перемены погоды, работа идет по графику. Уже приступили к уборке озимой пшеницы. Этой культурой засеяно около 900 гектаров.