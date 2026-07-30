Жатва на пике: в Беларуси намолочено более 3 млн тонн зерна с учетом рапса
Жатва выходит на пиковые темпы: в погожие дни аграрии убирают по 6-8 % нового урожая – именно такой ритм был обозначен на селекторном совещании главой государства. Среди комбайнеров и водителей уже не только тысячники и двухтысячники – появились и трехтысячники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По оперативным данным на 29 июля, намолочено 3 миллиона 22 тысячи тонн зерновых с учетом рапса – на миллион тонн больше, чем год назад на эту же дату.
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В стране идет массовая уборка поспевших хлебов. Влажность зерна пока повышенная, но темпы позволяют одновременно вести уборку озимого рапса, теребление льна и заготовку кормов вторым укосом. Белгидромет прогнозирует улучшение агрометеоусловий: в ближайшие дни повышение температурного режима ускорит созревание и просыхание зерна, что позволит хозяйствам работать стабильнее и без лишних простоев.
В Минской области традиционно в лидерах южные районы. Темп уборки ежедневно нарастает. Так, в сельхозпредприятии «Кухчицы» Клецкого района в этом сезоне под зерновые отвели более 1600 гектаров. Несмотря на перемены погоды, работа идет по графику. Уже приступили к уборке озимой пшеницы. Этой культурой засеяно около 900 гектаров.
Сергей Здрок, директор сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Также параллельно ведем прессование соломы, своз соломы, уборку соломы, внесение глифосатов и подготовку к посеву озимого рапса. Техники у нас хватает энергонасыщенной, поэтому мы запашем очень быстро. Работы очень много. Также ведется параллельно уход за посевами, вывозка органики с животноводческих объектов. И самое главное, что люди это делают с дорогой душой, на полную выкладку. Работаем практически сутками. Особенно зерносушилки, круглые сутки работают. Работаем в две смены, все получается. Разрыв между уборкой и доработкой зерна примерно полтора суток на складе.
Обновили и автопарк хозяйства. Недавно появились 4 энергонасыщенных трактора. Всего в Минской области на жатве занято около полутора тысяч комбайнов. Экипажи укомплектованы. В страде заняты более трех тысяч человек, есть и привлеченные специалисты.
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