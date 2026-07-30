Президент подтвердил интерес Беларуси к расширению сотрудничества с Марокко

Александр Лукашенко поздравил Короля Марокко с национальным праздником – Днем Трона. Глава государства отметил, что Марокко с момента восхождения Мохаммеда VI на престол открыло новую успешную главу в своей многовековой истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Благодаря мудрым реформам, масштабной модернизации производства и последовательной промышленной политике Ваша страна занимает ведущие позиции среди государств Африки по уровню индустриализации и экономического развития. Минск серьезно заинтересован в расширении сотрудничества с Рабатом по всем перспективным направлениям», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси пожелал Королю Марокко крепкого здоровья и дальнейших успехов, а народу этой страны – мира и благополучия.