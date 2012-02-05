В Беларуси оптимизированы нормативы социальных стандартов

Новое постановление Совмина дает больше свободы местным властям. Теперь, в зависимости от потребностей населения, они смогут самостоятельно определять, например, нужна ли баня в агрогородке или количество пассажирских рейсов.

Этот агрогородок цивилизация стороной не обошла. Есть и клуб, и магазины, и банки. Полуторатысячному населению поселка не хватает только бани.

В домах «Октябрьского» горячее водоснабжение, да и в большинстве коттеджей собственные бани. Остальные по старинке предпочитают тазик с ковшом.

Геннадию Александровичу парная нужна больше для поддержания традиции. Не он один в поселке с удовольствием бы ходил в баню каждую субботу.

Геннадий Семашко:

Баня, конечно, нужна. Такой поселок. Каждый хотел бы сходить попариться, провести как-то время.

А у жителей этого агрогородка веники не залеживаются. Хорошая баня на дровах здесь работает исправно.

«Новка» статус агрогородка получила одной из первых в республике – еще в 2005-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С тех пор в поселке инфраструктура не хуже городской. Спортивный комплекс, врачебная амбулатория, магазины, библиотека, школа, Дом культуры и кинозал.

Татьяна Кирпиченко, заместитель директора районного Дома культуры:

356 посадочных мест в зале.

Фильмы показываются не менее 2 раз в квартал.

Единственная ложка дегтя в сладкой жизни агрогородка – транспортное сообщение. Поселок динамично растет. Все больше жителей ездят в соседний Витебск на работу или учебу и испытывают на себе трудности перевозок.

Местная жительница:

Маршрутки плохо у нас ходят. Вот это беда, бич наш. В 9 часов последняя и утром рано первая идет. Вообще невозможно сесть.

Вадим Вишневский, председатель Новкинского сельского исполкома:

Количество транспорта, естественно, нужно увеличить, особенно в часы пик, добавлять в утренние и вечерние часы.

Разрулить транспортную проблему теперь стало проще. Новое постановление Совмина дает больше свободы местным властям. В зависимости от потребностей населения они смогут самостоятельно регулировать количество рейсов. Расширены полномочия и по другим объектам социальной сферы.

Анжела Петрова, начальник отдела потребительского рынка комитета экономики Витебского облисполкома:

Эта оптимизация направлена на улучшение качества обслуживания и совершенствование самой системы социальных стандартов.

Более гибкая система социальных стандартов позволит властям работать в интересах людей в каждом регионе. Так, если в этом агрогородке баня действительно востребована, Геннадий Александрович скоро может запасаться вениками.