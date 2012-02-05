Прямой эфир

Более тысячи рейсов отменены из-за снегопадов в лондонском аэропорту «Хитроу»

05 февраля 2012 12:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Непогода грозит серьезно нарушить также автомобильное и железнодорожное сообщение.

К мощному снегопаду готовятся и в Париже. В воздушных гаванях уже предупреждают пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов из-за непогоды. Автолюбителям рекомендовано воздержаться сегодня от поездки на машине.

Последствия разгула стихии устраняют и в Риме. Из-за снегопадов закрыт ряд достопримечательностей, возник хаос на дорогах. Перенесены также матчи чемпионата страны по футболу.

А в Польше от переохлаждения скончались уже около полусотни человек. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Организованы пункты обогрева. Всего же за последнюю неделю от холода погибли уже свыше 220 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи рейсов отменены из-за снегопадов в лондонском аэропорту «Хитроу»-1

Более тысячи рейсов отменены из-за снегопадов в лондонском аэропорту «Хитроу»-3

Более тысячи рейсов отменены из-за снегопадов в лондонском аэропорту «Хитроу»-5

Более тысячи рейсов отменены из-за снегопадов в лондонском аэропорту «Хитроу»-7

Более тысячи рейсов отменены из-за снегопадов в лондонском аэропорту «Хитроу»-9

Более тысячи рейсов отменены из-за снегопадов в лондонском аэропорту «Хитроу»-11

Более тысячи рейсов отменены из-за снегопадов в лондонском аэропорту «Хитроу»-13

Более тысячи рейсов отменены из-за снегопадов в лондонском аэропорту «Хитроу»-15

Более тысячи рейсов отменены из-за снегопадов в лондонском аэропорту «Хитроу»-17

Более тысячи рейсов отменены из-за снегопадов в лондонском аэропорту «Хитроу»-19

Более тысячи рейсов отменены из-за снегопадов в лондонском аэропорту «Хитроу»-21

Более тысячи рейсов отменены из-за снегопадов в лондонском аэропорту «Хитроу»-23

Более тысячи рейсов отменены из-за снегопадов в лондонском аэропорту «Хитроу»-25

Более тысячи рейсов отменены из-за снегопадов в лондонском аэропорту «Хитроу»-27

Более тысячи рейсов отменены из-за снегопадов в лондонском аэропорту «Хитроу»-29

Более тысячи рейсов отменены из-за снегопадов в лондонском аэропорту «Хитроу»-31

Более тысячи рейсов отменены из-за снегопадов в лондонском аэропорту «Хитроу»-33

Более тысячи рейсов отменены из-за снегопадов в лондонском аэропорту «Хитроу»-35

# общество # Погода # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
05 февраля 2012 12:00

Марек Сикора, ХК «Динамо-Минск»: Когда игроки поняли, что мы в плей-офф, в команде что-то случилось

05 февраля 2012 11:49

Открытый чемпионат Беларуси по хоккею: сражение за места в плей-офф продолжается

05 февраля 2012 11:45

После возвращения с Континентального кубка «Юность» обыграла «Брест» лишь по буллитам