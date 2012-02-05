Более тысячи рейсов отменены из-за снегопадов в лондонском аэропорту «Хитроу»

Непогода грозит серьезно нарушить также автомобильное и железнодорожное сообщение.

К мощному снегопаду готовятся и в Париже. В воздушных гаванях уже предупреждают пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов из-за непогоды. Автолюбителям рекомендовано воздержаться сегодня от поездки на машине.

Последствия разгула стихии устраняют и в Риме. Из-за снегопадов закрыт ряд достопримечательностей, возник хаос на дорогах. Перенесены также матчи чемпионата страны по футболу.

А в Польше от переохлаждения скончались уже около полусотни человек. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Организованы пункты обогрева. Всего же за последнюю неделю от холода погибли уже свыше 220 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.