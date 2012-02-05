Открытый чемпионат Беларуси по хоккею: сражение за места в плей-офф продолжается

Гомельчане вновь не смогли добиться победы в матче с основными конкурентами, на сей раз с «Неманом». А шанс у подопечных Андрея Скабелки был.

На шайбу Артема Кислого во втором периоде дуплетом ответил Михаил Стефанович. Но партнеры нападающего зацепиться за комфортный счет не смогли. Еще до начала заключительной трети Артем Божко восстановил равенство, а в последней 20-минутке Вячеслав Лисичкин и все тот же Божко принесли хозяевами победу – 4:2. Репетиция вероятного полуфинала плей-офф – в пользу «Немана».

Несмотря на обещание Максима Слыша, в Жлобине «Юность» не показала того хоккея, который принес минчанам серебро Континентального кубка. Причину предложено искать на вратарской позиции: Мика Окса прооперирован и пока не играет, а Белинский на пару с Артынским груз ответственности не выдержали.

6:1 – тут ясно все без слов. По шайбе и результативной передаче записали себе в актив Сергей Хомко и Константин Баранов, сообщили в программе «Горячий лед».

«Брест» сломался на экваторе поединка с «Шахтером». Как результат – разгром. По дублю оформили Виктор Андрущенко и Павел Развадовский. «Химик» прервал серию из 14 поражений кряду. Выиграл «Витебск», а Денис Тыднюк сделал хет-трик.

Прошедшая неделя корректив в турнирную таблицу не внесла. Сражение за места в плей-офф продолжается.