Прямой эфир

В Беларуси намолотили более 11,1 млн тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой

01 декабря 2025 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В стране намолотили 11 миллионов 119 тысяч тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Убрано 99 % площадей – это 2 миллиона 278 тысяч гектаров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси намолотили более 11,1 млн тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой-2

В лидерах центральный регион, где собрали 2 миллиона 775 тысяч тонн урожая. Далее следует Брестская область с показателем 2 миллиона 219 тысяч тонн. Замыкает тройку лидеров – Гродненщина. Там в закрома положили 2 миллиона 192 тысячи тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Отметим, что урожайность выше прошлогодней и составляет 43,7 центнера с гектара. 

Кроме того, в стране собрали 6 миллионов 58 тысяч тонн сахарной свеклы. На свеклоприемные пункты вывезли 88 % урожая.

# Уборочная кампания

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко провёл встречу с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом
01 декабря 2025 10:36

Лукашенко провёл встречу с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом

«Самым сложным был конкурс на воде!» Поговорили с финалисткой 3 сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна»
01 декабря 2025 08:54

«Самым сложным был конкурс на воде!» Поговорили с финалисткой 3 сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна»

Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова с 80-летним юбилеем
01 декабря 2025 08:26

Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова с 80-летним юбилеем