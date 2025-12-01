В Беларуси намолотили более 11,1 млн тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой

В стране намолотили 11 миллионов 119 тысяч тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Убрано 99 % площадей – это 2 миллиона 278 тысяч гектаров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лидерах центральный регион, где собрали 2 миллиона 775 тысяч тонн урожая. Далее следует Брестская область с показателем 2 миллиона 219 тысяч тонн. Замыкает тройку лидеров – Гродненщина. Там в закрома положили 2 миллиона 192 тысячи тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Отметим, что урожайность выше прошлогодней и составляет 43,7 центнера с гектара.

Кроме того, в стране собрали 6 миллионов 58 тысяч тонн сахарной свеклы. На свеклоприемные пункты вывезли 88 % урожая.