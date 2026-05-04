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В Ушачском районе состоится областная патриотическая акция «Прорыв Победы»

04 мая 2026 06:05
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В Беларуси начинается неделя, которая пройдет под знаком важнейшего государственного праздника. Уже сегодня, 4 мая, в Ушачском районе состоится областная патриотическая акция «Прорыв Победы», посвященная 82‑й годовщине прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко‑Лепельской зоны – одного из ключевых эпизодов народного сопротивления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ушачском районе состоится областная патриотическая акция «Прорыв Победы»-2

В преддверии праздничных мероприятий звучат слова, которые задают политический и моральный тон всей неделе. Президент Беларуси подчеркивает: «Эта Победа – великая и заслуженная. Мы чествуем тех, кто сломал военную мощь нацизма и защитил будущее нашей страны.»

У мемориала «Прорыв» сегодня соберутся ветераны, военнослужащие, представители власти и молодежь. Участники почтут память погибших минутой молчания, возложат венки и цветы. Пройдут театрализованные композиции и концерт. Историки напоминают: партизаны держали оборону 25 дней, сковывая силы противника и обеспечивая успех последующих наступательных операций по освобождению Беларуси. 

Вся страна готовится к 9 Мая. В городах и районах проходят десятки мероприятий: возложение цветов, встречи с ветеранами, концерты, выставки, флешмобы, спортивные акции. Кульминацией станет День Победы – с общенациональной минутой молчания, праздничными программами и салютом в столице и областных центрах. Беларусь едина в памяти о героях, чья стойкость и мужество стали основой мира и независимости, которые страна защищает сейчас.

# День Победы

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