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Дожди на Радуницу и похолодание. Какая погода будет в Беларуси на следующей неделе?

23 апреля 2023 07:45
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На Радуницу обещают дожди, а после – похолодание. Погода на большие выходные многих заставит пересмотреть планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дожди на Радуницу и похолодание. Какая погода будет в Беларуси на следующей неделе?-1

23 и 24 апреля ожидается +15…+22°С. Уже завтра в неустойчивой воздушной массе есть вероятность локальных кратковременных дождей с грозами по югу, а во вторник днем под влиянием фронтального раздела с Западной Европы они пройдут уже в большинстве районов. В среду за фронтальным разделом начнет поступать прохладная воздушная масса со Скандинавии, поэтому, по предварительным прогнозам, в середине следующей недели, начиная с западных регионов, вновь похолодает.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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