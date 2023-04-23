Дожди на Радуницу и похолодание. Какая погода будет в Беларуси на следующей неделе?

На Радуницу обещают дожди, а после – похолодание. Погода на большие выходные многих заставит пересмотреть планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 и 24 апреля ожидается +15…+22°С. Уже завтра в неустойчивой воздушной массе есть вероятность локальных кратковременных дождей с грозами по югу, а во вторник днем под влиянием фронтального раздела с Западной Европы они пройдут уже в большинстве районов. В среду за фронтальным разделом начнет поступать прохладная воздушная масса со Скандинавии, поэтому, по предварительным прогнозам, в середине следующей недели, начиная с западных регионов, вновь похолодает.