Белорусские и корейские конструкторы разработали принципиально новые пожарные автомобили

Новая машина оборудована 50-тиметровой лестницей, позволяющей работать на высоте 16-этажного дома.

Два опытных образца увидели свет совсем недавно. Пожарные автолестница и автоподъемник уже прошли первые испытания, которые подтвердили надежность и качество новой белорусской техники.

Юрий Рыжанков, главный конструктор завода:

Сейчас речь не идет о том, состоялись эти машины или нет. Сегодня мы пошли дальше и говорим о том, как сделать эти машины еще лучше и надежнее, функциональнее. И как сделать, чтобы эти машины сегодня действительно обеспечивали все потребности Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Новинка – результат совместной работы белорусских конструкторов и партнеров из Кореи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В этих машинах специалисты смогли удачно сочетать надежность и высокопродуктивность отечественного автопрома с современным технологическим оборудованием корейцев.

Пожарный:

На главном дисплее расположены все допустимые в данный момент операции. И здесь есть камера. Мы можем видеть, куда направлять пожарный ствол для тушения пожара.

Эта пожарная техника будет задействована, в основном, для тушения пожаров в многоэтажных домах. Время от приезда на место происшествия до полной готовности машины к тушению пожара, благодаря новым разработкам конструкторов, сократилось в несколько раз. Теперь на это потребуется меньше минуты.

Пожарную лестницу оборудовали спасательным лифтом и множеством датчиков, которые фиксируют даже малейшие усиления ветра. А ее высота, 52 метра, позволит спасателям без проблем работать на высоте 16-этажного дома.

Аналогов этим машинам на постсоветском пространстве нет. В мире только несколько стран может похвастаться похожими производствами. Да и они по некоторым критерия уже отстают от отечественного МАЗа.

Павел Каранкевич, заместитель главного конструктора:

Машины изготовлены в рамках программы импортозамещения как отраслевой по МЧС, так и по государственной. Машины на 30-35% дешевле импортных аналогов, если закупать с базовым шасси.

Уже сейчас новинками заинтересовались службы МЧС России, Казахстана и других стран СНГ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Здесь сказалась и ценовая доступность белорусской пожарно-спасательной техники. В среднем, отечественная машина на 1 млрд рублей обойдется дешевле той же европейской. При этом не чуть не уступая в качестве.

Буквально через несколько недель опытные образцы поступят в действующие части МЧС. Серийный же выпуск этих машин планируют начать уже к концу этого года.