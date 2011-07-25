У каждого третьего, поступающего на дневное бюджетное в БГУ, в сертификате более 300 баллов

Вузы второго потока завершили прием документов на дневное бюджетное отделение. В этом году студентами, которые будут обучаться бесплатно, станут почти 33 тысячи человек.

Однако попасть на заветный «бюджет», естественно, хочет куда большее число вчерашних школьников. А потому во многих вузах развернулись настоящие вступительные страсти.

Александр Маляревич, ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского национального технического университета:

У нас целая группа популярных специальностей: специальности, связанные с энергетикой, машиностроением.

А в БГУ сотни потенциальных студентов едва ли не с утра занимали места под табло с информацией. Чем выше, тем лучше. Если речь не о конкурсе.

В вузе отмечают: в этом году больше поступающих и больше заявлений на естественнонаучные специальности. Прикладная математика и, к примеру, физика идут практически в ногу с юридическим и международными отношениями.

Сергей Абламейко, ректор Белорусского государственного университета:

Удивило то, что чуть-чуть меньше на химию идут, чем мы ожидали. Но это связано с тем, что медицинский университет открыл новую специальность – «Фармацевтическая деятельность».

Кстати, абитуриент здесь, в лучшем случае, – каждый второй, а то и третий. Подавать документами приходят семьями, и многие находят в этом однозначный плюс.

Михаил и Наталья Смовж:

На работу не пошли сегодня, вот и сидим.

Они же все равно дети. Первые шаги делают – надо помочь.

Повод поволноваться действительно серьезный. По сведениям приемной комиссии БГУ, у каждого третьего, поступающего на дневное бюджетное, в сертификате более 300 баллов. Поэтому последнего обновления данных о конкурсе ждут даже уверенные в своих силах.

После долгожданного появления свежей информации остается всего три часа, чтобы «перебросить» документы на менее популярный факультет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александра Марданова, абитуриент:

Хотела поступать на «WEB-журналистику», но из-за конкурса подала документы на «Печатные СМИ».

Ровно в 18.00 в вузах второго потока завершили прием документов на дневное бюджетное. Однако кто не успел, не совсем опоздал. На платную форму обучения документы у абитуриентов будут принимать до четвертого августа.