В Беларуси график выплаты пенсий временно изменен

В связи с празднованием Дня Независимости график выплаты пенсий подкорректирован. Это связано с переносом рабочего дня со 2 на 7 июля. В Минске и Витебской области выплаты за 2-3 июля начнутся чуть раньше. Понедельник 2 июля будет рабочим днем для столичных отделений связи и городских отделений Витебской области. Сельским пенсионерам в этом регионе деньги за первые три дня июля выплатят в субботу 30 июня. В остальных регионах республики выдача пенсий будет на несколько дней позже.