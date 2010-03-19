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В Беларуси дан старт молодежному движению «Я люблю тебя, жизнь!»

19 марта 2010 07:24
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Его инициатор – Белорусский республиканский союз молодежи. Акции по борьбе с вредными привычками у детей и подростков, спортивные проекты, тур-походы и слеты, создание «Школы здорового образа жизни».

К движению подключились в Министерствах образования и внутренних дел. Уже 22 марта стартует совместный проект «Улицы без алкоголя», а также акция «Вместе за безопасность и правопорядок».

Игорь Бузовский, первый секретарь ЦК «Белорусский республиканский союз молодежи»:
– Мы не можем оставить без внимания большие, знаковые события, предстоящие события, например, празднование 65-летия освобождения Беларуси. Мы приступаем к подготовке молодежного Дня на Славянском базаре. Организовываем сейчас на республиканском уровне клуб юных журналистов. Примем участие в поддержке тех депутатов, которые будут отстаивать молодежную политику, которые будут отстаивать интересы молодежи.

# общество

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