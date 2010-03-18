Какой должна быть современная идеологическая работа?

Сколько пар обуви должен стоптать настоящий идеолог? Нужно ли владеть сленгом при общении с молодежью? И стимулировать рабочих предприятий? Найти современные подходы в современных условиях собрались в Минске около 500 идеологов со всей страны.

Холодильники, морозильники, а еще чайники, стиральные машины и прочее. Это сегодня весь спектр бытовой техники под единым белорусским брендом. А ведь могло все быть по-другому.

Евгений Абраменко, бригадир участка покраски ЗАО «Атлант»:

– Завод пережил непростые времена, впрочем, как и все предприятия – государственные и частные. Но, как и сказало руководство нашей Республики, ни один рабочий у нас не был сокращен, все рабочие места сохранены. И даже молодые специалисты, которые пришли к нам в 2009, были твердо уверены, что они останутся на рабочих местах и получат свою квалификацию.

Когда человек, независимо от занимаемой должности знает, что с ним считаются, в глазах людей – гордость за предприятие. Высокие технологии позволили сократить в цехах содержание вредных веществ в несколько раз. Огромные площади и интенсивное движение могли быть чреваты ДТП, но и здесь подошли креативно, используя мировой опыт. Один из лучших стимулов которого – богатый соцпакет.

Валентина Микулич, слесарь ЗАО «Атлант»:

– Сауна, бассейн, баня – это все входит в сферу нашего завода. У нас очень хороший клуб, который посещают артисты, показывают спектакли. У нас своя художественная самодеятельность, наша молодежь создала свою команду КВН, они поют в хоре, это действительно все у нас есть.

Наталья Жебрин, рабочая сборочного цеха ЗАО «Атлант»:

– Я в основном хожу на массаж и аэробику.

Павел Мельничук, рабочий сборочного цеха ЗАО «Атлант»:

– Все занимаются спортом. Садиком обеспечивает предприятие, квартиры строят, с жильем в порядке все.

Александр МОШКО, и.о. заместителя генерального директора ЗАО «Атлант» по идеологической работе:

– Для того чтобы руководство завода оперативно реагировало на проблемы, возникающие в коллективе, конечно, нужна обратная связь. Один из методов этой обратной связи является почта, куда каждый работник может анонимно опустить листок с волнующим его вопросом. А руководство завода ежедневно проверяет эти ящики и оптимально быстро принимает решения.

Юрий Рыбик, слесарь ЗАО «Атлант»:

– Если есть вопросы, то да, можно написать записку, опустить ее в ящик и получить ответ на свой вопрос.

Сегодня в работе с людьми одними красивыми стендами, плакатами с призывом и досками почета не обойдешься. Особенно, что касается молодежи. Тут главное общение, причем всеми доступными средствами и желательно в режиме он-лайн. Вот только интернет пока подводит.

Виталий Шульга, студент 2 курса факультета компьютерного проектирования Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

– Каждый месяц проводятся встречи ректора с факультетами. На нашем сайте, в общежитии, есть специальный раздел, где любой пользователь, любой жилец, даже анонимно, может задать вопрос, который будет передан ректору. Естественно, реакция незамедлительна, т.е. ректор сразу же отвечает на вопросы, в том числе, он может это сделать в режиме он-лайн.

Павел Дубовик, студент 1 курса Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

– Есть в Республике проблема, связанная именно с интернетом: у нас остаются одними из самых дорогих цены на интернет, доступная скорость интернет и т.д. Но, идут сдвиги в этом направлении.

Любовь Шумская, директор центра системных исследований проблем молодежи Белорусского государственного университета:

– Молодежь сегодня стремится и хочет быть самостоятельной, ответственной, активной. И вот эти качества надо всецело поощрять.

На передовые взгляды и идеи молодежи сейчас делают ставку многие руководители. Умные, энергичные, свободные от штампов и шаблонов. А главное – свободные и легкие в общении.

Владимир Жданович, специальный корреспондент газеты «Минский курьер»:

– Много проблем с капитальным ремонтом, со строительством. Это все мы стараемся осветить не только с позитивной стороны, но и поднять какие-то вопросы. У нас постоянно, и прямые линии, и деловые завтраки, где мы можем задать интересные вопросы, волнующие читателей.

Елена Бегунова, главный редактор газеты «Витебский рабочий»:

– В редакцию пришла жалоба из деревеньки. Вы не представляете, с каким азартом наши молодые журналисты занимались этим журналистским расследованием. С какой настойчивостью они шли к чиновникам и пытались их убедить в том, что они не правы. И, в конце концов, мы победили. Я думаю, что это самый лучший стимул и доказательство.

Когда в стране между идеологией слова и идеологией дела знак равенства, тогда и журналисты не рупор голой пропаганды, а рупор объективной реальности. И здесь молодые кадры помогают расшевелить тех чиновников, которые еще придерживаются старых традиций отстраненности от народа.

Екатерина Дубинская, генеральный директор Агентства «Минск-новости»:

– Дни информирования. Все зависит от того, как их делать. Если чиновник идет с желанием не отречься от проблем, не выкинуть их и не стоять столбом с фразой «у нас все хорошо, мы все делаем», а говорить «это есть и это есть, а вот это – сделаем завтра, а это – зависит от нас».

Любую хорошую идею, любую идеологию всегда при желании можно перевернуть с ног на голову. И тут уж при всей силе печатного слова, нужно понимать главное – общество будет действительно сплоченным, когда чиновники и руководители не будут бояться как можно чаще общаться с простыми людьми, и, глядя в глаза, говорить и о проблемах и том, как их решить.

Ирина Юзвак, Анастасия Корниенко, Екатерина Ручкина, телекомпания СТВ.