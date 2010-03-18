После опубликования Указа №152 рассчитывать на выгодный потребительский кредит сможет каждый

Белорусские банки ожидают увеличение спроса на льготные потребительские кредиты. Теперь их сможет получить любой желающий. Мебель, бытовую технику – в списке сотни отечественных товаров – можно будет купить не откладывая.

И холодильник выбрала, и стиральную машину присмотрела. Цена, качество устраивает, да еще и скидка подкупает. Но денег на все и сразу молодой девушке собрать сложно.

Анна Свириденко:

– Для меня кредит – самый удобный способ. Потому, что не надо откладывать. Мне легче каждый месяц оплачивать кредит, по какой-то. Я могу купить и стиральную машину, и холодильник, и, возможно, еще останется на пылесос.

Стереотип «импортное – лучшее», здесь доказал обратное. На отечественный товар – выгодные предложения от производителей и банков. Кредит под 10% на то, что есть в предлагаемом списке. У тех, кого доход не велик – оказались, большие преимущества.

Работник банка:

– Кредит будет перечислен безналичным путем по счет-фактуре. Вы будете приносить в банк счет-фактуру, и мы будем перечислять деньги на организацию.

Оксана Лосева, заместитель директора Департамента кредитования населения банка:

– Если взять кредит сроком на 3 года на приобретение холодильника, который, будем считать, стоит миллион, то платеж по кредиту составит 36 тысяч.

Пока белорусские банки выдают льготные потребительские кредиты людям с низким доходом. После опубликования указа №152 рассчитывать на выгодный заем сможет любой желающий. Ждать осталось не больше месяца.

Сдерживающий фактор при выдаче таких кредитов – устранен. Собирать справки о доходах всех членов семьи по новому документу уже не нужно. Паспорт, его копия, справка о доходах и поручительство. Банки готовы дать взаймы по льготным тарифам.

Игорь Сукора, заместитель начальника управления розничных услуг банка:

– Думаю, с внесением этих изменений ситуация кардинально изменится, а мы готовы принять потоки.

Поддержка потребителей поддержит и производителей. Уверены в Минторге. Свыше 4 тысяч белорусов уже купили необходимые обновки для комфортной жизни. За полгода действия прежнего Указа свыше 20 миллиардов рублей кредитных денег задействованы в товарообороте. Телевизоры, холодильники, стиральные машины и мебель – лидеры льготных продаж на отечественном рынке.

Нина Пашко, начальник управления Министерства торговли Республики Беларусь:

– Торговля-промышленность, промышленность-торговля – звенья одной цепи. Чем больше реализация товаров в торговле, тем больше есть резервов для производства товаров и гарантия того, что они не будут лежать на складах, а они будут реализовываться.

10,5 миллионов при «чистом» доходе в 750 тысяч рублей. Максимальный размер кредита в перспективе смогут увеличить. Ведь потребность обустраивать новостройки с каждым годом у жителей Беларуси растет.

Ольга Юруть, Руслан Гринкевич, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ.