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В Беларуси будет создан фонд универсального обслуживания малообеспеченных граждан

05 сентября 2006 14:17
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Новшество в основном затронет сельчан и людей с невысоким уровнем доходов. Им предоставят необходимый минимум услуг в электроснабжении и почтовой связи.В Минсвязи уже подготовили проект соответствующего указа. Фонд будет формироваться за счет обязательных отчислений всех операторов сотовой связи, работающих в стране. В Беларуси немало сельских районов и отдельных населенных пунктов, которые еще недостаточно обеспечены средствами связи. Основная часть фонда и будет направлена на их развитие.
# общество

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