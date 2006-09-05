В Беларуси будет создан фонд универсального обслуживания малообеспеченных граждан

Новшество в основном затронет сельчан и людей с невысоким уровнем доходов. Им предоставят необходимый минимум услуг в электроснабжении и почтовой связи.В Минсвязи уже подготовили проект соответствующего указа. Фонд будет формироваться за счет обязательных отчислений всех операторов сотовой связи, работающих в стране. В Беларуси немало сельских районов и отдельных населенных пунктов, которые еще недостаточно обеспечены средствами связи. Основная часть фонда и будет направлена на их развитие.