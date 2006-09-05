Белорусская столица готовится к праздничным выходным

Коммунальные службы приводят в порядок дворы и улицы. 939-ая годовщина города традиционно будет отмечена с размахом.

Для минчан и гостей столицы подготовлена насыщенная культурная программа. Организаторы постарались в этом году приблизить праздничные мероприятия к отдаленным районам. И минчанам удобно, и в центре города меньше будет проблем с уборкой и поддержанием общественного порядка.

Перекрывать центральные улицы во время праздника города в этом году не планируют. Правопорядок будут охранять основные силы милиции. Продажа спиртного на этот раз не ограничена. Продавать его будут в местах праздничных мероприятий в розлив, а также в пластиковых бутылках. Работа транспорта - в режиме рабочего дня.

Организаторы праздника надеются, что погода не помешает проведению торжественных мероприятий. Как сообщили в Мингорисполкоме, мэр Москвы Юрий Лужков предлагал услуги специальной эскадрильи российской столицы по разгону фронта облаков. Однако один вылет группы подобных самолетов стоит до 140 тысяч долларов. Белорусское Министерство обороны пока не планирует прибегать к помощи московской эскадрильи, а также формировать аналогичную собственную.