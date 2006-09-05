Белорусы предпочитают деньги автомобилю

В стране пользуются огромной популярностью всевозможные лотереи. Количество желающих купить билет, в надежде всего за 3 тысячи рублей стать обладателями нового Mercedes-Benz или Volkswagena, растет. Несмотря на то, что в случае выигрыша придется заплатить только за переоформление автомобиля в ГАИ, практически каждый "счастливчик" спрашивает у организаторов, можно ли получить приз в денежном эквиваленте. Примерно 40% выигравших оставляют свои автомобили на комиссии у дилеров, некоторые выставляют авто на рынок или продают через объявления.