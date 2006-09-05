Фрунзенский район столицы назван лучшим по благоустройству и озеленению

В Мингорисполкоме подвели итоги конкурса на лучшее содержание и благоустройство территории столицы.

Лучшую цветочную композицию удалось создать "зеленстроевцам" Московского района. Самый красивый фонтан находится перед зданием аэропорта Минск-1. Самый благоустроенный двор - в Советском раоне у жителей дома №19 по улице Логойский тракт.

Жюри конкурса назвало также адрес самого чистого столичного подъезда - это подъезд №1 дома №37 по улице Космонавтов. А вот самый зеленый и ухоженный балкон - в доме №78 по улице Мясникова.

Лучшим учреждением здравоохранения назван дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития - в Центральном районе, лучшим учреждением образования - детский сад №58 Ленинского района.