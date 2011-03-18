В Беларуси - 77 000 сотрудников МВД

В Беларуси сегодня День внутренних войск. Праздник тех, кто по долгу службы призван обеспечивать правопорядок в государстве и в целом делать жизнь белорусов спокойной и безопасной. Структура имеет давнюю историю и огромный опыт. Из 77 тысяч сотрудников МВД республики, сегодня каждый седьмой — военнослужащий внутренних войск.

Задача внутренних войск та же, что и в начале прошлого века — порядок на улицах, массовых мероприятиях и режимных объектах. Именно для этих целей 18 марта 1918 года в Витебске из числа добровольцев отдельной команды конвойной стражи были созданы внутренние войска Беларуси.

Пётр Друтько, военнослужащий воинской части 5448 Минска:

Попал во внутренние, действительно понял, что «элитные» войска. Отношение офицерского состава, отношения между солдатами, отношение со стороны общества — всё первоклассное. Наша служба на самом деле не заметна, но она очень важна для общества и всех наших людей.

Сегодня это мощная силовая структура, обеспечивающая поддержание законности в стране. Охрана общественного порядка, кинологическая подготовка, конвоирование, обезвреживание и уничтожение взрывчатых веществ — вот далеко не полный перечень тех задач, которые стоят перед служащими этого рода войск. Доверят им и ответственную задачу по защите и охране первой белорусской АЭС, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К технологической защите станции добавится ещё и физическая, сплошь из профессионалов.

Валерий Гайдукевич, командующий внутренними войсками Республики Беларусь:

Сейчас готовится нормативная правовая база, разрабатываются поправки для того, чтобы эффективно выполнять ту задачу, которая будет возложена на войска. Мы будем осуществлять физическую защиту станции, будем охранять наружный периметр.