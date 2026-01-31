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Выставка «Моя Беларусь» работает в BELEXPO до 23 февраля

31 января 2026 17:13
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Об идеях, которые уже воплощены в жизнь и поставлены на поток в нашей стране, масштабная экспозиция «Моя Беларусь». За несколько зимних недель она стала весьма популярной и у минчан, и у гостей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А для туристов это отличный способ узнать страну и увидеть все и сразу. А еще «Моя Беларусь» – это площадка для познавательных дискуссий и интересных лекций. Космические биотехнологии, польза пробиотиков и тренд на безлактозные продукты – вот лишь несколько тем, по которым гостей выставки пригласили к разговору.

В дополнение к новым знаниям зрительные эффекты. Такую возможность предоставляет локация «Наука и инновации» – здесь все, чему приложили руку белорусские интеллектуалы, и то, что станет помощником в реальном секторе экономики. VR-фермы, системы автопилотирования, агродроны – все это можно максимально реалистично увидеть в действии. А еще кое-что из новинок, которых пока нет на полках магазинов, попробовать на вкус.

Выставка «Моя Беларусь» работает в BELEXPO до 23 февраля-2

Выставка очень интересная, полезная информация, очень доступно все объяснили.
Очень много что узнали, я не биолог, в этой области я плохо разбираюсь. Для меня это было очень интересно.

Выставка «Моя Беларусь» работает в BELEXPO до 23 февраля-4

Алла Соглаева, старший научный сотрудник отдела биотехнологий Института мясо-молочной промышленности:
Лекция заинтересовала очень многих посетителей выставки. Мы доносим до людей научные важные, серьезные вещи простым языком, для них понятным.

Наша продукция ценится не только в нашей стране, но и за ее пределами. Белорусское качество – это мировой бренд. Посетители выставки смогли убедиться в этом еще раз, попробовав на вкус то, что сделано отечественными производителями. А дегустация трехметровой колбасы прошла на ура.

Выставка «Моя Беларусь» работает в BELEXPO до 23 февраля-6

Можно попробовать, выбрать свои фавориты колбасы. Тут много разных достижений, технологий Беларуси.

Выставка «Моя Беларусь» работает в BELEXPO до 23 февраля-8

Все очень нравится, дегустация просто отпад, колбаса очень вкусная, белорусская продукция очень нравится. Спасибо большое Беларуси, что готовит такие вкусные продукты.

Экспозиция «Моя Беларусь» – это не просто выставка, а собирательный портрет нашей страны, штрихи к которому за годы независимости сделал каждый из нас. Познакомиться с лучшими отечественными разработками можно до 23 февраля. Спешите видеть!

# Выставка

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