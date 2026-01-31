Выставка «Моя Беларусь» работает в BELEXPO до 23 февраля

Об идеях, которые уже воплощены в жизнь и поставлены на поток в нашей стране, масштабная экспозиция «Моя Беларусь». За несколько зимних недель она стала весьма популярной и у минчан, и у гостей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А для туристов это отличный способ узнать страну и увидеть все и сразу. А еще «Моя Беларусь» – это площадка для познавательных дискуссий и интересных лекций. Космические биотехнологии, польза пробиотиков и тренд на безлактозные продукты – вот лишь несколько тем, по которым гостей выставки пригласили к разговору.

В дополнение к новым знаниям зрительные эффекты. Такую возможность предоставляет локация «Наука и инновации» – здесь все, чему приложили руку белорусские интеллектуалы, и то, что станет помощником в реальном секторе экономики. VR-фермы, системы автопилотирования, агродроны – все это можно максимально реалистично увидеть в действии. А еще кое-что из новинок, которых пока нет на полках магазинов, попробовать на вкус.