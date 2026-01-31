Выставка «Моя Беларусь» работает в BELEXPO до 23 февраля
Об идеях, которые уже воплощены в жизнь и поставлены на поток в нашей стране, масштабная экспозиция «Моя Беларусь». За несколько зимних недель она стала весьма популярной и у минчан, и у гостей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А для туристов это отличный способ узнать страну и увидеть все и сразу. А еще «Моя Беларусь» – это площадка для познавательных дискуссий и интересных лекций. Космические биотехнологии, польза пробиотиков и тренд на безлактозные продукты – вот лишь несколько тем, по которым гостей выставки пригласили к разговору.
В дополнение к новым знаниям зрительные эффекты. Такую возможность предоставляет локация «Наука и инновации» – здесь все, чему приложили руку белорусские интеллектуалы, и то, что станет помощником в реальном секторе экономики. VR-фермы, системы автопилотирования, агродроны – все это можно максимально реалистично увидеть в действии. А еще кое-что из новинок, которых пока нет на полках магазинов, попробовать на вкус.
– Выставка очень интересная, полезная информация, очень доступно все объяснили.
– Очень много что узнали, я не биолог, в этой области я плохо разбираюсь. Для меня это было очень интересно.
Алла Соглаева, старший научный сотрудник отдела биотехнологий Института мясо-молочной промышленности:
Лекция заинтересовала очень многих посетителей выставки. Мы доносим до людей научные важные, серьезные вещи простым языком, для них понятным.
Наша продукция ценится не только в нашей стране, но и за ее пределами. Белорусское качество – это мировой бренд. Посетители выставки смогли убедиться в этом еще раз, попробовав на вкус то, что сделано отечественными производителями. А дегустация трехметровой колбасы прошла на ура.
Можно попробовать, выбрать свои фавориты колбасы. Тут много разных достижений, технологий Беларуси.
Все очень нравится, дегустация просто отпад, колбаса очень вкусная, белорусская продукция очень нравится. Спасибо большое Беларуси, что готовит такие вкусные продукты.
Экспозиция «Моя Беларусь» – это не просто выставка, а собирательный портрет нашей страны, штрихи к которому за годы независимости сделал каждый из нас. Познакомиться с лучшими отечественными разработками можно до 23 февраля. Спешите видеть!