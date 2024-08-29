Узнали, какие нарушения ПДД позволяют выявить современные технологии

Через неделю дети идут в школу. Многие из них вернулись с отдыха, получили эмоции в загородных комплексах, насладились заботой бабушек, провели больше времени с родителями. О том, как обеспечить безопасность в этот период, какие способы профилактики наиболее эффективны, как спасатели и правоохранители отводят детей от беды и учат родителей бдительности, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Минская милиция внедряет квадрокоптеры для патрулирования в местах массовых скоплений. Я знаю, что вы тоже используете уже дроны для того, чтобы следить за порядком на дорогах.