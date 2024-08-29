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Узнали, какие нарушения ПДД позволяют выявить современные технологии

29 августа 2024 15:49
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Через неделю дети идут в школу. Многие из них вернулись с отдыха, получили эмоции в загородных комплексах, насладились заботой бабушек, провели больше времени с родителями. О том, как обеспечить безопасность в этот период, какие способы профилактики наиболее эффективны, как спасатели и правоохранители отводят детей от беды и учат родителей бдительности, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Минская милиция внедряет квадрокоптеры для патрулирования в местах массовых скоплений. Я знаю, что вы тоже используете уже дроны для того, чтобы следить за порядком на дорогах.

Узнали, какие нарушения ПДД позволяют выявить современные технологии-2

Виталий Сауц, начальник отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Столичная госавтоинспекция использует широкий спектр таких средств, который мы применяем за контролем за дорожным движением – это дроны, система видеонаблюдения, республиканская система мониторинга общественной безопасности. С помощью этих средств мы выявляем различного рода правонарушения, начиная от лиц не имеющих право управления, заканчивая проездом на запрещающий сигнал светофора, нарушением права остановки и стоянки, непропуска пешеходов.

Подробности в видео.

# Правила дорожного движения # Виталий Сауц # Екатерина Забенько

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