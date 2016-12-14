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Устанавливать шлагбаумы во дворах Минска стало проще

14 декабря 2016 17:41
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Новости Беларуси. Центр Минска избавят от засилья машин, а в спальных районах увеличат число автомобилей на одну квартиру. В столичной мэрии приняли решение об упрощении порядка установки шлагбаумов во дворах.

Минчане все чаще выступают с инициативой установки этих устройств за собственные средства.

Однако не готовы тратить уйму времени на согласование с городскими службами и администрациями районов. О том, как внедрение новых мероприятий позволит быстрее и краше, а главное – безопаснее сделать двор, сообщили в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Улицы Минска

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