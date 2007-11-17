16-летний "подрывник"

7 лет лишения свободы грозит брестскому школьнику за изготовление ручной осколочной гранаты. Самодельное взрывное устройство во дворе собственного дома обнаружила жительница деревни Большие Зводы Брестского района. О подозрительном бумажном свертке женщина сообщила в милицию. Изготовителя устройства нашли по горячим следам. Им оказался 16-летний сосед пенсионерки. Как показала экспертиза, 11-классник изготовил аналог ручной осколочной гранаты. Ею молодой человек намеревался испугать соседских собак. К счастью, взрывное устройство не сработало.