Умерла старейшая жительница планеты

В Лос-Анджелесе в возрасте 115 лет умерла Гертруда Бейнс - американка, которая считалась самой старой жительницей планеты.

Этот титул Бейнс получила в январе, когда скончалась португальская женщина Мария де Жезуш, также в возрасте 115 лет. Гертруда Бейнс родилась 6 апреля 1894 года.

Последние годы жизни она провела в больнице для престарелых. Чарльз Уитт - врач, лечивший Гертруду - сообщил, что свое долголетие она всегда объясняла своей верой в Бога и здоровым образом жизни. Уитт рассказал, что долгожительница признавалась ему, что «никогда в жизни не пила, не курила и не делала глупостей». По словам врача, за два дня до смерти Гертруда Бейнс была в прекрасной форме: «Она сохраняла свой ум и часто улыбалась».

Отец Гертруды Бейнс был рабом в США. На выборах в ноябре 2008 года Гертруда отдала свой голос за Барака Обаму. Ее считают самой пожилой афроамериканкой, принявшей участие в выборах.

В апреле, когда она отмечала свое 115-летие, президент Обама направил в ее адрес поздравительное письмо. После смерти Гертруда Бейнс самой старой жительницей планеты считается 114-летняя японка Кама Тинэн, сообщает Newsru.com.