VII съезд Союза поляков на Беларуси

По данным оргкомитета, на съезде присутствуют около 140 делегатов из районных отделений союза.

Как ожидается, будет избран новый председатель, который возглавит эту организацию на следующие 4 года. Выдвижение кандидатов состоялось на отчетно-выборных собраниях с соблюдением всех необходимых правил.

Открытие съезда предварила совершенная в Фарном костеле св. Франциска Ксаверия святая месса, в которой приняли участие делегаты. Сегодняшняя служба совершалась в особое воспоминание и прославление Божьей Матери, у которой человечество просит заступничества и милосердной опеки. Таким образом, съезд символично заручился покровительством Великой Матери.

В настоящее время в Союзе поляков на Беларуси насчитывается более 10 тыс. членов, это самая многочисленная национальная общественная организация в Беларуси. Самые крупные из 72 региональных отделений работают в Лиде, Новогрудке, Островце, Слониме, сообщает БЕЛТА.