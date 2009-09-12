Первый эстонский капиталист разорился

Эстонский предприниматель Эльмар Лепп, считающийся первым капиталистом бывшего СССР, потерпел крах в бизнесе и официально зарегистрировался на бирже труда.

Предпринимательскую деятельность, в то время в форме кооперативов, известный в городе Пярну бизнесмен начал в 1986 году. Он владел барами, магазинами, оптовыми складами. Однако с годами ряд неосуществленных проектов, осложненных сильной конкуренцией и экономическим кризисом, довели предпринимателя до банкротства. Так, не превратилась в элитный жилой дом бывшая водонапорная башня в Пярну, неосуществленной осталась мечта Леппа построить первый в городе небоскреб.

Сейчас его долги оцениваются в 41 миллион крон (около 4 млн долларов), и у него есть три недели, чтобы договориться с банком о графике выплаты задолженностей. В противном случае может быть объявлено банкротство частного лица.

Став безработным, Лепп не утратил оптимизма, сообщает Newsru.com. «Я много лет все работал, надо чуть отдохнуть. Месяц. Конечно, дел много всяких и мыслей много», - сказал Лепп эстонскому телевидению.