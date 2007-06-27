Улица Московская в Минске - самая шумная в белорусской столице

Здесь уровень допустимого шума превышен на 18 единиц измерения. Далее в рейтинге - проспекты Машерова, Независимости и Партизанский, а также улицы Денисовская и Аранская.

Основные источники шума - автомобильный и рельсовый транспорт. Свою лепту вносят промышленные предприятия, торговые объекты и встроенные коммуникации. Частично проблема автотранспортного шума решается путём снижения потока грузового транспорта, а также через перераспределение потока движения автомобилей. Например, в минувшем году по сравнению с 2004-м почти в два раза тише стало на проспекте Независимости.

При строительстве новых домов ситуация с повышенным уровнем шума также учитывается: устанавливаются окна с шумозащитным эффектом. Для уменьшения шума и вибрации в городе начали применять усовершенствованные конструкции трамвайного полотна. В частности - на Плеханова и на мосту по улице Долгобродской.

Снижению шумовой нагрузки на центр белорусской столицы будет способствовать и новая комплексная система ограничения движения транспорта. Подготовить этот документ в ближайшие два года поручено Комитету архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Его суть достаточно проста: практически весь транспорт будет ездить в обход центра города. А улицы и тротуары станут пешеходными и велосипедными зонами. Для этого будет создана дублирующая сеть дорог, а также комплекс паркингов и автомобильных стоянок.