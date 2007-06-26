Провести лето с пользой просто

В БНТУ открыли третий трудовой семестр. Около 400 студентов в составе студотрядов отправились на летнюю работу. После торжественной церемонии открытия участники возложили цветы к памятнику студентам и преподавателям, погибшим во время Великой Отечественной. Планируется, что летом будет трудоустроено порядка 9-10 тысяч молодых людей. Как на территории Минска, так и за его пределами. Прежде всего, в агрогородках столичной области, на стройплощадках Москвы, педагогических и сервисных отрядах в Краснодарском крае.