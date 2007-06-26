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Провести лето с пользой просто

26 июня 2007 15:11
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В БНТУ открыли третий трудовой семестр. Около 400 студентов в составе студотрядов отправились на летнюю работу. После торжественной церемонии открытия участники возложили цветы к памятнику студентам и преподавателям, погибшим во время Великой Отечественной. Планируется, что летом будет трудоустроено порядка 9-10 тысяч молодых людей. Как на территории Минска, так и за его пределами. Прежде всего, в агрогородках столичной области, на стройплощадках Москвы, педагогических и сервисных отрядах в Краснодарском крае.
# общество

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